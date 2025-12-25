Violó una Restricción Judicial, Ingresó a la Casa de su Expareja y la Amenazó con un Machete en San Vicente

Un hombre de 34 años fue detenido este miércoles en la ciudad de San Vicente, acusado de desobediencia judicial, violación de domicilio y amenazas agravadas por el uso de un arma, tras un grave episodio de violencia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12:10, luego de que una mujer de la misma edad denunciara que su exconcubino, sobre quien pesaba una prohibición judicial de acercamiento vigente, ingresó sin autorización a su vivienda ubicada a la altura del kilómetro 972 de la Ruta Nacional Nº 14 y la amenazó de muerte empuñando un machete.





Tras la denuncia, efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar y lograron la aprehensión del acusado, además del secuestro de un machete que habría sido utilizado durante el hecho.





El detenido fue trasladado y alojado en una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.