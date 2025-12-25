Choque Entre Motocicletas en El Soberbio Dejó Cuatro Personas Lesionadas

Un siniestro vial entre dos motocicletas se registró en la tarde sobre la Ruta Provincial N.º 2, a la altura del kilómetro 11, en la localidad de El Soberbio, donde por causas que son materia de investigación colisionaron ambos rodados.

Uno de los vehículos involucrados fue una motocicleta Yamaha YBR 125 cc., conducida por un hombre de 27 años que circulaba acompañado por una mujer de 33. La otra unidad, una Motomel 110 cc., era guiada por un adolescente de 15 años, quien se desplazaba junto a otro menor de 14.





A raíz del impacto, los cuatro ocupantes resultaron con lesiones y fueron asistidos por personal de salud, quedando su carácter sujeto a evaluación médica.





En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría Primera, dependiente de la Unidad Regional VIII, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes.