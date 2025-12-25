Un Automovilista Resultó con Lesiones Leves tras Despistar y Volcar en Dos de Mayo

Un hombre de 28 años sufrió lesiones leves este jueves por la tarde luego de despistar y volcar con su automóvil sobre la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 956, en la localidad de Dos de Mayo.

El siniestro vial se registró alrededor de las 14:55 e involucró a un Peugeot 208, conducido por Fernando M. (28), quien por causas que se investigan perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando sobre la calzada.





Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional VIII, quienes brindaron asistencia y coordinaron el traslado del conductor al hospital local para su evaluación médica.





Según se informó posteriormente, el joven fue examinado por personal de salud y se le diagnosticaron escoriaciones leves en el antebrazo izquierdo, por lo que fue dado de alta y no se constataron lesiones de gravedad.





La Policía realizó tareas de prevención y ordenamiento del tránsito hasta normalizar la circulación en la zona.