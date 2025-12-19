Bomberos Voluntarios Rescataron a un Animal Vacuno Atrapado en una Zanja en El Soberbio

Efectivos de los Bomberos Voluntarios de El Soberbio intervinieron ayer jueves por la tarde en el rescate de un animal vacuno que había quedado atrapado en una zanja, en el Barrio Galeano.
El operativo inició alrededor de las 16:10, luego de que un vecino alertara telefónicamente a la guardia del cuartel central sobre la situación y solicitara colaboración para la extracción del animal.
Una vez en el sitio, los bomberos constataron la complejidad del rescate y requirieron el apoyo de una grúa perteneciente a una empresa local de venta de materiales de construcción. Gracias al trabajo conjunto, cerca de las 19:10 se logró liberar al vacuno sin que se registraran mayores inconvenientes.