Un Menor Sufrió Graves Lesiones en un Ojo tras un Disparo con un Arma de Aire Comprimido

Un niño de 12 años resultó con graves lesiones en uno de sus ojos luego de recibir un disparo accidental con una pistola de aire comprimido, mientras se encontraba en su vivienda junto a un amigo de la misma edad, en San Vicente.
El hecho ocurrió alrededor de las 23:45 de ayer sábado, cuando el menor, domiciliado en el Barrio Tarumá, ingresó al hospital local con una herida ocular de consideración. De acuerdo a lo manifestado por su madre, el niño se hallaba en la casa junto a otro menor, quien al manipular una pistola de aire comprimido efectuó un disparo de manera accidental, impactando directamente en el ojo de la víctima.
Tras ser evaluado por el médico de guardia, se le diagnosticó un “traumatismo ocular intraorbitario”, por lo que se dispuso su derivación urgente al Hospital Madariaga de Posadas, donde será sometido a una intervención quirúrgica especializada.
En el lugar intervino personal policial, que procedió al secuestro de una pistola de aire comprimido marca Fox, modelo 226, calibre 4.5 milímetros, de color negro, presuntamente utilizada en el incidente.
La situación fue puesta en conocimiento del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá, que ordenó la declaración infrormativa del progenitor del menor que manipulaba el arma y dispuso su entrega para guarda y cuidado, conforme a los protocolos vigentes.