Controlaron un Principio de Incendio en un Secadero de San Vicente

Un principio de incendio fue controlado este domingo por la mañana en un secadero ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 976, en la localidad de San Vicente. El foco ígneo se originó en el sector de molienda del establecimiento.
El inmueble afectado es una construcción de mampostería con techo de chapa de zinc y, según las primeras averiguaciones, el incendio se habría iniciado a causa de un presunto cortocircuito eléctrico, lo que ocasionó daños en productos de yerba mate que se encontraban almacenados en el lugar.
En el lugar intervinieron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar rápidamente la situación y evitar la propagación del fuego. No se registraron personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales.