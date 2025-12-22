Un Incendio Destruyó por Completo una Vivienda en El Soberbio

Una vivienda fue consumida en su totalidad por un incendio registrado durante la noche del domingo sobre la Ruta Provincial N.º 2, a la altura del kilómetro 4, en la localidad de El Soberbio.
El siniestro ocurrió alrededor de las 23:45, cuando una casa de madera con techo de zinc fue consumida por las llamas. Al momento de iniciarse el fuego, el inmueble se encontraba sin nadie en su interior por lo que solo se reportaron daños materiales totales. Según las primeras pericias, el foco ígneo se habría originado a raíz de un posible cortocircuito eléctrico.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencia, quienes realizaron las tareas correspondientes y labraron las actuaciones de rigor.