Operativo Cerrojo Permitió Recuperar un Auto Robado y Detener a dos Sospechosos tras una Persecución en San Pedro

Gracias a un operativo cerrojo desplegado por la Policía de Misiones se recuperó un automóvil robado horas antes en la localidad de Bernardo de Irigoyen y detener a dos personas tras una persecución en una zona de difícil acceso de la ciudad de San Pedro.
El procedimiento se inició en la madrugada de este domingo luego de que se denunciara el hurto de un Volkswagen Bora 2.0, color gris. A partir de la alerta, se activaron de inmediato tareas de inteligencia y un trabajo conjunto entre distintas dependencias policiales, tras emitirse la comunicación a todas las Unidades Regionales.
Con información precisa sobre la posible ruta de escape, los investigadores establecieron que el vehículo se dirigía hacia San Pedro, por lo que se montó un operativo cerrojo. Horas más tarde, el rodado fue detectado circulando por el barrio Santa Rosa, ocupado por un hombre y una mujer.
Al advertir la presencia policial, el conductor abandonó el automóvil y se dio a la fuga a pie por calles internas, terrenos baldíos y zonas de abundante vegetación, en un intento por evadir a los efectivos. Tras un intenso rastrillaje, el sospechoso fue localizado oculto en un depósito, donde intentó resistirse y forcejear con el personal policial, siendo finalmente reducido y detenido. Fue identificado como Lucas Daniel G. (27), alias “Wachi”.
En tanto, la acompañante, identificada como Sabrina D. A. (25), domiciliada en Bernardo de Irigoyen, fue aprehendida en inmediaciones del vehículo sustraído.
El automóvil fue recuperado y secuestrado formalmente, con intervención de la División Criminalística, que realizó las pericias de rigor. Los detenidos y el rodado quedaron a disposición de la comisaría jurisdiccional, continuándose con las actuaciones judiciales correspondientes en el marco de la causa por hurto de automotor.