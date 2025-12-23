Colisión Entre una Motocicleta y una Camioneta dejó una Joven Gravemente Lesionada en El Soberbio

Un siniestro vial entre una motocicleta y una camioneta se registró el domingo 22 de diciembre, alrededor de las 21:40 horas, en la intersección de las avenidas Rivadavia y San Martín, en la localidad de El Soberbio.

El hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux, conducida por Matías Jorge P. (25), quien resultó ileso, y una motocicleta Yamaha 110 cc, guiada por B. Kisler (17), quien sufrió lesiones de gravedad.

La joven fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital de San Vicente, donde permanece internada con diagnóstico de politraumatismos, escoriaciones múltiples en miembros y fractura grave de tobillo derecho.

De acuerdo a la información policial, a ambos conductores se les practicó el test de alcoholemia, arrojando resultados negativos. En tanto, los vehículos involucrados fueron secuestrados a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias que originaron el siniestro.