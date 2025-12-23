Secuestraron en San Vicente un Vehículo Robado en la provincia de Buenos Aires

Un vehículo con pedido de secuestro por robo fue incautado este lunes, alrededor de las 14, en el Barrio Unido de la localidad de San Vicente, en el marco de un procedimiento policial de rutina.

Se trata de un Peugeot Partner, que registraba pedido de secuestro activo por robo automotor, hecho ocurrido el 10 de mayo de 2022 en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Por disposición del magistrado interviniente, se notificó la causa a B. Julián Alberto (36), quien se encontraba como ocupante del rodado al momento del procedimiento, en el marco del delito de “obtención de elemento proveniente de un delito”. El vehículo quedó secuestrado a disposición de la Justicia.