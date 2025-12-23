Detuvieron a un Hombre Acusado de Violación de Domicilio y Amenazas en San Vicente

Un hombre de 30 años fue aprehendido este lunes, acusado de amenazas y violación de domicilio, tras una denuncia radicada por su expareja en la localidad de San Vicente.

El procedimiento se inició alrededor de las 13:55 horas, luego de que G. Soledad (42), domiciliada en el barrio Axion, denunciara que su exconcubino, A. Ezequiel (30), se presentó en reiteradas oportunidades en su vivienda, donde la habría amenazado verbalmente de muerte.

Ante la gravedad de la situación, efectivos policiales intervinieron de manera inmediata y lograron la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se continúan con las actuaciones judiciales correspondientes.