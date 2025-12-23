Demoraron en San Pedro a dos Adolescentes Armados

El procedimiento se llevó a cabo este martes, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera, dependiente de la Unidad Regional XIV, realizaban recorridas preventivas por el barrio San Miguel, en la localidad de San Pedro.

En ese marco, los uniformados demoraron a un joven de 17 años y a una adolescente de 15, ambos domiciliados en la zona. Durante la intervención, se procedió al secuestro de un revólver calibre .22 con un proyectil en el tambor y un pistolón de fabricación casera calibre .32, con un cartucho en recámara, armas que se encontraban en poder de los menores.

Luego de ser examinados por el médico de turno del hospital local, los adolescentes fueron restituidos a sus progenitores y quedaron a disposición del Juzgado interviniente. La investigación continúa a fin de establecer la procedencia de las armas secuestradas y las circunstancias que rodean su tenencia.