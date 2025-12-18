René Prox y Cuatro Años en el Concejo: Gestión, Territoriedad y una Agenda Marcada por lo Cotidiano

Entre 2022 y 2025, el Concejo Deliberante de San Vicente tuvo en René Prox a un concejal con presencia constante en la agenda legislativa y en cada rincón del municipio. Su paso por el recinto dejó una marca ligada a los temas cotidianos: el tránsito, los barrios, el deporte, los espacios públicos y el funcionamiento del Estado municipal.
Lejos de una tarea exclusivamente de escritorio, la labor de Prox combinó sesiones, proyectos y recorridas. Ese ida y vuelta con los vecinos fue, según se refleja en su gestión, el punto de partida de buena parte de las iniciativas que terminaron llegando al Concejo.
Del reclamo barrial al recinto
Iluminación deficiente, calles deterioradas, plazas abandonadas, falta de señalización o problemas de seguridad vial. Muchos de los proyectos presentados por Prox y su bloque tuvieron origen en reclamos concretos de distintos barrios de la ciudad. A través de comunicaciones y pedidos de informe, esos planteos fueron trasladados formalmente al Ejecutivo municipal.
Durante su mandato, impulsó pedidos de mejoras urbanas en barrios como Las Quintas, Malvinas Argentinas, Ibañez, 200 Viviendas, San José y otros sectores, además de solicitudes de fumigación en escuelas, limpieza de desagües pluviales y refuerzo de seguridad.
Seguridad vial y ordenamiento urbano
Uno de los ejes más visibles de su trabajo legislativo fue la seguridad vial. Reductores de velocidad, semáforos inclusivos, paradas de colectivo, cartelería y ordenamiento del tránsito formaron parte de una serie de ordenanzas y comunicaciones que buscaron reducir riesgos y mejorar la convivencia en la vía pública.
También promovió espacios accesibles para personas con discapacidad, estacionamientos exclusivos y veredas seguras, incorporando una mirada más integral sobre el uso del espacio urbano.
Deporte, cultura y vida comunitaria
Como profesor de educación física el deporte fue otro de los pilares de su gestión. Desde el impulso de programas deportivos comunitarios hasta la creación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CeDeAR), Prox acompañó proyectos orientados tanto a la competencia como a la inclusión social.
A esto se sumaron declaraciones de interés y reconocimientos a deportistas, clubes, docentes e instituciones locales, además de iniciativas culturales como “Cultura en el Barrio” y concursos vinculados a la historia de la ciudad.
Modernización y control institucional
En el plano institucional, Prox fue uno de los impulsores de proyectos vinculados a la modernización del Estado municipal: la transmisión en vivo de las sesiones del Concejo Deliberante, acompañar la plataforma de transformación digital y la creación de la Oficina Municipal de Información y Defensa al Consumidor (OMIC) marcaron una agenda orientada a mayor transparencia y acceso a derechos.
También presentó pedidos de informe sobre compras municipales, situación laboral de empleados, aportes previsionales y funcionamiento de distintas áreas del Ejecutivo, consolidando un rol de control legislativo.
Un cierre con balance político
Al finalizar su mandato, el balance de René Prox muestra una gestión con fuerte anclaje territorial, continuidad en la presentación de proyectos y una agenda atravesada por lo social y comunitario. De manera sencilla, su trabajo se sostuvo en lo diario: lo que falta, lo que no funciona y lo que puede mejorarse desde una banca legislativa.
Cuatro años después, su paso por el Concejo Deliberante deja un registro amplio de iniciativas que, más allá del recinto, tuvieron como destinatario final al vecino común de San Vicente.