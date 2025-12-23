Un Accidente en Ruta Provincial 11 Dejó dos Personas Lesionadas en Dos de Mayo

Un choque entre dos camionetas se registró este mediodía sobre la Ruta Provincial N.º 11, a la altura del kilómetro 10, en Dos de Mayo. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron con lesiones y debieron recibir atención médica.

De acuerdo a lo informado por la Unidad Regional VIII, a través de la Comisaría Seccional Primera de Dos de Mayo, el hecho ocurrió alrededor de las 12:25 horas y fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, conducida por Gustavo Gabriel Z., de 30 años, y una Volkswagen Amarok que remolcaba un tráiler con una lancha, al mando de Carlos Fabián L., de 44.

Ambos conductores sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital local para su correspondiente evaluación. En el lugar trabajó Bomberos Voluntarios y personal de la Policía Científica, que realizó las pericias de rigor para establecer las circunstancias del siniestro.