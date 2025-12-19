Choque Entre Dos Vehículos Sobre Ruta Nacional 14 en San Vicente

Un siniestro vial se produjo este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 980, San Vicente.
El hecho ocurrió alrededor de las 19:17 horas y consistió en una colisión entre dos vehículos. Tras el alerta, personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y constató el impacto entre un automóvil Ford Focus y una camioneta Ford Ranger.
En el lugar se asistió a los conductores y se aseguró la zona para prevenir nuevos incidentes mientras se evaluaba la situación. El Ford Focus era conducido por un hombre de aproximadamente 68 años, mientras que la Ford Ranger estaba al mando de un hombre de unos 39 años. Según se informó, ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad ni requirió traslado a un centro de salud.