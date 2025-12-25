Cuatro Demorados tras una Violenta Riña en la vía Pública en San Vicente

Durante la mañana de este jueves, la Policía intervino en una violenta riña registrada en la ciudad de San Vicente, que dejó como saldo cuatro personas demoradas por protagonizar agresiones mutuas y resistirse al accionar policial.





El hecho ocurrió alrededor de las 7:30, sobre la colectora de la Ruta Provincial N.º 13, en inmediaciones del Club Alemán, donde los efectivos constataron que cuatro individuos se encontraban enfrentándose físicamente en plena vía pública.





Al intentar restablecer el orden, el personal policial procedió a la aprehensión de Lisandro Natanael S. (19), Maikol Gastón R. (18), Roberto Daniel R. (19) e Iván (16), quienes opusieron resistencia, por lo que fue necesario el uso de la fuerza pública para controlar la situación.





Tras la intervención, se constató que los demorados presentaban lesiones leves de distinta consideración, compatibles con las agresiones recíprocas.





Los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones de rigor.