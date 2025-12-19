Esclarecieron un Hurto en Dos de Mayo

Un hurto ocurrido en la localidad de Dos de Mayo fue esclarecido tras una rápida intervención policial que permitió recuperar la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos, aunque los presuntos autores permanecen prófugos.
El hecho fue denunciado el jueves por la tarde por una mujer de 40 años, domiciliada en el barrio Bernardino Rivadavia, quien advirtió la sustracción de varios elementos de su vivienda. Entre los objetos robados se encontraban un equipo de música, un ventilador, un Smart TV de 50 pulgadas y una motoguadaña.
Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos responsables del ilícito. En ese marco, se logró el secuestro de gran parte de los elementos sustraídos, estableciéndose que algunos de ellos habían sido comercializados en el barrio Tealera de la misma localidad.
Las diligencias continuaron durante las horas siguientes y derivaron en el secuestro de un equipo de música marca AIWA y un espejo, objetos directamente vinculados al hecho, con lo cual se concretó la recuperación total de los bienes denunciados.
Los elementos recuperados quedaron a resguardo de la dependencia policial, mientras que la investigación continúa en curso con el objetivo de localizar a los autores del hurto y ponerlos a disposición de la Justicia.