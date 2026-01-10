Un Caballo Suelto Generó Peligro sobre la Ruta 14 en San Pedro

Un caballo que deambulaba desorientado sobre la Ruta Nacional 14 generó una situación de riesgo para los conductores que circulaban esta mañana por San Pedro. Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XIV intervinieron y lograron retirar al animal de la calzada.









Los policías enlazaron al equino y, tras realizar averiguaciones en la zona, localizaron a su propietario. Según se estableció, el animal se habría escapado del predio donde permanecía. Finalmente, fue entregado a su dueño, quien recibió recomendaciones para mantenerlo resguardado y evitar que vuelva a ingresar a la ruta.