San Vicente: un Motociclista resultó Lesionado tras Chocar con una Camioneta que se dio a la Fuga

Un joven de 22 años resultó lesionado este viernes por la tarde tras protagonizar un siniestro vial con una camioneta Ford Ranger, cuyo conductor abandonó el lugar luego del impacto. El hecho ocurrió alrededor de las 15:00, en la intersección de las calles Roldán y María Eva Duarte, donde colisionaron el vehículo y una motocicleta Euromot de 200 cc, conducida por Matías T. (22).









El motociclista recibió asistencia médica y permanece bajo evaluación para determinar el carácter de las lesiones. En tanto, la Policía desplegó un operativo cerrojo en distintos sectores de San Vicente para localizar la camioneta e identificar a su conductor.