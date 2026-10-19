Intentó Robar la Caja de un Comercio en San Vicente, Forcejeó con una Empleada y Terminó Detenido

Un hombre de 24 años fue detenido en San Vicente, acusado de intentar robar la recaudación de un comercio tras forcejear con una empleada de 18 años. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 17 de octubre, en Tokio Minishop, ubicado sobre la avenida Tejeda. El sospechoso escapó sin llevarse el dinero y la trabajadora resultó ilesa.




Tras la intervención policial, efectivos de la Comisaría Segunda localizaron y detuvieron al sospechoso, identificado como Omar Adalid R. (24), sobre la avenida Constitución, frente a otro local comercial. El hombre quedó a disposición de la Justicia en una causa por tentativa de robo.

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