Un Peatón Murió tras ser Atropellado sobre la Ruta Nacional 14 en San Vicente

Un hombre mayor de edad, cuya identidad aún no fue establecida, murió este domingo por la noche tras ser atropellado por un automóvil sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 979, en San Vicente.









El siniestro ocurrió cerca de las 20:30, cuando un Toyota Etios, conducido por un hombre de 34 años, embistió al peatón por causas que se investigan. Personal policial intervino en el lugar y constató el fallecimiento de la víctima, mientras se realizan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.