Un Motociclista de 18 años Murió tras un Choque con un Automóvil en Fracrán

Un joven de 18 años, identificado como Hipólito Sebastián Espíndola, murió este domingo por la mañana tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1013, en la localidad de Fracrán. El hecho ocurrió cerca de las 7, cuando colisionaron una motocicleta y un Fiat Palio por causas que se investigan.









Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió graves traumatismos y falleció en el lugar. En tanto, el conductor del automóvil, de 28 años, resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica. Posteriormente, lo derivaron al Hospital Madariaga de Posadas para estudios de mayor complejidad. Tras el examen médico, la Justicia dispuso la entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares para el sepelio.



