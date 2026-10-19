Detuvieron a un Hombre Acusado de Amenazar a su Esposa con Armas de Fuego en Dos de Mayo

Un hombre de 36 años fue detenido en Dos de Mayo, acusado de amenazar reiteradamente a su esposa con armas de fuego. En el procedimiento, la Policía secuestró una pistola calibre 22, una escopeta calibre 36 y sus respectivas municiones.









La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 30 años, domiciliada en el paraje Cascuda. Según manifestó, su esposo la habría amenazado en reiteradas ocasiones utilizando armas de fuego. La denunciante entregó voluntariamente las armas a los efectivos, quienes posteriormente localizaron y detuvieron al acusado en inmediaciones del barrio donde reside.





El hombre quedó a disposición de la Justicia en una causa por abuso de arma, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.