Dos Hombres Fueron Detenidos por Violencia y Amenazas Contra sus Parejas en San Vicente y El Soberbio

Dos hombres fueron detenidos en distintos procedimientos policiales realizados en San Vicente y El Soberbio, tras denuncias por violencia contra sus parejas. En uno de los casos, la víctima fue amenazada de muerte con un machete, mientras que en el otro también resultó lesionado un niño de dos años.





En El Soberbio, una mujer de 29 años denunció que su concubino, de 43, la agredió físicamente luego de una discusión ocurrida el sábado. Tanto la mujer como su hijo de dos años fueron examinados por un médico, quien constató lesiones leves. El acusado fue detenido por disposición judicial.









Por otra parte, en la zona de Picada Florida, en San Vicente, una mujer de 40 años denunció que su esposo, de 48, la amenazó verbalmente de muerte mientras portaba un machete. La Policía secuestró el arma blanca y detuvo al acusado.



