Allanaron un Búnker de Armas y Drogas en San Vicente: Detuvieron a Padre e Hijo

Un operativo policial realizado este sábado en una vivienda sobre la Ruta Nacional 14, en San Vicente, terminó con el secuestro de seis armas de fuego, dos rifles de aire comprimido, municiones, más de un kilo de marihuana, cocaína y casi 1,6 millones de pesos en efectivo. Por el hecho fueron detenidos dos hombres de 24 y 56 años, padre e hijo.









El procedimiento se concretó a la altura del kilómetro 979, tras tareas de investigación y patrullaje virtual que permitieron detectar el presunto acopio y comercialización de armas y municiones. Entre los elementos incautados encontraron una pistola Browning calibre 9 milímetros, con la numeración erradicada, cuyas características coincidirían con las de un arma reglamentaria robada a un sargento de la Policía el pasado 9 de junio. Las pericias determinarán si se trata de la misma pistola.





Durante el allanamiento también secuestraron 1,354 kilos de marihuana, ocho gramos de cocaína, 41 cartuchos de distintos calibres, tres balanzas de precisión, 500 bolsas pequeñas, dos teléfonos celulares y 1.594.650 pesos en efectivo, además de otros elementos de interés para la investigación.





Los detenidos fueron identificados como Angelo M., de 24 años, y su padre, César M., de 56. El joven quedó a disposición de la Justicia ordinaria por una causa de tenencia ilegal de arma de fuego y defraudación en grado de tentativa. En tanto, su padre fue notificado de una causa por tenencia ilegal de arma y quedó detenido por disposición de la Justicia Federal de Oberá, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.