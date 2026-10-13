Una Mujer de 74 años Permanece en Terapia Intensiva tras ser Atropellada en San Vicente

Una mujer de 74 años permanece internada en terapia intensiva del hospital de San Vicente, con un traumatismo de cráneo, tras ser atropellada por una motocicleta este martes. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Manuel Belgrano y Ricardo Balbín, donde una Honda XR de 150 centímetros cúbicos, conducida por una joven de 20 años, identificada como Nahira S., embistió a Carmen V., quien caminaba por el lugar.









La víctima fue trasladada al hospital, donde los médicos solicitaron una tomografía computada para evaluar la gravedad de las lesiones. Debido a su estado, quedó internada en terapia intensiva. En tanto, la conductora de la motocicleta resultó ilesa y el test de alcoholemia dio resultado negativo.