Dos de Mayo: cedió Parte del Paredón del Cementerio

Una parte del paredón del cementerio de Dos de Mayo se desplomó en inmediaciones de la casilla de Bromatología, sobre la Avenida del Colono, en el tramo correspondiente a la Ruta Provincial 11.
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