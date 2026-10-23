Evacuaron a unos 150 Habitantes de la Aldea Guiray por la Crecida del Arroyo

Unas 150 personas de la Aldea Guiray, ubicada en el kilómetro 25 de la Ruta Provincial 222, en San Vicente, fueron evacuadas este viernes debido a la crecida del arroyo Guiray, provocada por las intensas lluvias. El aumento del caudal dejó aislada a la comunidad y obligó a desplegar un operativo de asistencia.



El intendente Fabián Rodríguez estuvo en el operativo de rescate 


El procedimiento se realizó de manera coordinada entre Gendarmería Nacional, Bomberos, la Policía de Misiones y el municipio de San Vicente, con participación de efectivos de las secciones El Soberbio y Núcleo. Hasta las 15.45, se habían registrado únicamente pérdidas materiales, sin reportes de personas lesionadas.


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