Falleció en San Vicente el Hombre más Longevo del Mundo, Estaba a días de Cumplir 119 años

Manuel Moisés Álvez murió a los 118, apenas cuatro días antes de su próximo cumpleaños. Había nacido el 26 de octubre de 1907 y vivía en el paraje Las Tunas, a la altura del kilómetro 34 de la Ruta Provincial 13, donde su familia lo acompañó y cuidó durante sus últimos años.









Su historia había llegado a nuestras páginas cuando, en octubre de 2022, efectivos de la Comisaría Segunda de San Vicente lo sorprendieron con una torta para celebrar su cumpleaños. Aquel día, su edad llamó la atención de toda la provincia, pero detrás del dato extraordinario estaba también un vecino querido, cuya vida atravesó más de un siglo de historia misionera. Su fallecimiento deja el recuerdo de una existencia excepcional y de un hombre que se convirtió en parte de la memoria de San Vicente.