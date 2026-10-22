Una Camioneta Despistó sobre la Ruta 14 en Dos de Mayo

Una camioneta Toyota Hilux despistó este jueves, cerca de las 20:30, sobre la Rotonda Acceso en Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 954, de Dos de Mayo. El vehículo era conducido por Javier Z., de 45 años, quien viajaba acompañado por Ana S., de 40.









Por causas que se investigan, el conductor perdió el control de la camioneta y terminó despistando. Ambos ocupantes resultaron ilesos. En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera de Dos de Mayo, dependiente de la Unidad Regional VIII.