Un Motociclista Despistó sobre la Ruta Nacional 14 y fue Trasladado de Urgencia en San Pedro

Un motociclista despistó este sábado sobre la Ruta Nacional 14, en el acceso al Cruce Caballero Mirador, en San Pedro, y fue trasladado de urgencia al hospital por Bomberos Voluntarios.









El siniestro ocurrió alrededor de las 19. Según manifestó el conductor, identificado como Riquelme G., perdió el control de su motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos y terminó desplazándose hacia el sector del paredón del mirador.





Bomberos Voluntarios de San Pedro asistieron al motociclista y lo trasladaron al hospital para recibir atención médica. Se aguarda el resultado del examen médico.





En el lugar se solicitó la intervención de la Policía Científica de la Unidad Regional XIV para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del despiste.