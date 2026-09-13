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Un Incendio en San Pedro dejó Daños Materiales, pero no Hubo Personas Lesionadas

Un incendio se registró el sábado por la noche en una vivienda de Colonia Gramado, en San Pedro, y dejó únicamente daños materiales. No hubo personas lesionadas.




El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando la Policía recibió un requerimiento por un posible foco ígneo y acudió al lugar. Allí, los propietarios, Federico R., de 65 años, y Margarita Inés S., de 58, manifestaron que el fuego se habría iniciado a raíz de un cortocircuito en las instalaciones eléctricas.


Bomberos Voluntarios de San Pedro, junto con efectivos de la Comisaría Seccional Primera, trabajaron para controlar y extinguir las llamas.


Finalmente, el incendio no dejó personas lesionadas y se registraron solamente daños materiales en el inmueble.

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