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OVNIS en el Cielo de Dos de Mayo

La noche en que el cielo de Dos de Mayo dejó de tener explicación

En una fresca noche de septiembre se logró captar algo increíble y misterioso: luces moviéndose junto a Venus, en silencio total, haciendo cosas que ningún avión, satélite o ave podría hacer. Se revisó todo. Se descartó todo. Y lo que queda es, literalmente, un OVNI.

Por Daniel Orloff

Simulación ilustrativa del movimiento medido (3 objetos + Venus)

Era una noche fresca, de cielo bien despejado, de esas que en Misiones invitan a mirar para arriba sin buscar nada en particular. La cámara apuntaba a Venus. Lo que quedó grabado, sin embargo, no fue una noche cualquiera: junto al planeta, moviéndose de un modo que no debería ser posible, aparecen otras tres luces (posiblemente más).

Se descartó todo lo de siempre, uno por uno. Avión: no hay luces de posición ni trayectoria recta. Ave o insecto: no hay aleteo ni desenfoque. Satélites, y puntualmente la Estación Espacial Internacional: se mueven en línea recta a velocidad constante, y estas luces aceleran, frenan y cambian de dirección, algo que ningún satélite puede hacer. Estrella de fondo: la primer candidata y la más cercana en ese lugar, Spica, pero no se queda quieta como una estrella tendría que quedarse.

El cálculo de distancia (cruzando brillo, óptica y el perfil del terreno hacia Ruiz de Montoya) ubica a los objetos a unos 3.000 metros de altura y 5-6 kilómetros de la cámara del observador. En términos astronómicos, eso es "acá nomás". Y el audio del video no registra ningún motor, hélice ni zumbido: apenas el silencio de una noche. Luces que aceleran, que giran y que no hacen ruido. Tampoco son buscacielo u otras luces, el lugar está en medio del monte. Eso es lo que hay, cuadro por cuadro, medido.

Se hizo un estudio forense completo del video (el mismo tipo de análisis que se usa para rastrear objetos en cámaras de seguridad y en aplicaciones industriales de precisión mediante Inteligencia Artificial y con equipos propios) midiendo trayectorias, velocidades, cantidad de luces y altura probable. El detalle completo está más abajo con las imágenes del análisis.

Observaciones

No es la primera vez que corren versiones de este tipo entre vecinos de la zona, aunque hacía mucho que no se reportaban y nunca se había logrado un registro con esta calidad. Lo que más llama la atención es que casi siempre aparecen cerca de fuentes de agua. Acá hay arroyos, cavernas y zonas de monte que podrían conectar con el Acuífero Guaraní. Por el brillo que muestran, no descartaría que a corta distancia encandilen al punto de enceguecer, y el tamaño podría ser el de una camioneta. Y coincide, al menos en el patrón general, con parte del material que en los últimos años desclasificó el gobierno de Estados Unidos a través de su oficina AARO: objetos silenciosos, sin identificar, que ningún radar ni piloto logra explicar. Si son seres de plasma, drones militares, naves o centellas de electricidad, hoy no lo sabemos.
📹 ¿Viste algo parecido? Si en Dos de Mayo, San Vicente, Salto Encantado, Ruiz de Montoya o alrededores circuló alguna vez una versión de esto (una luz rara, un relato de algún vecino) escribinos: sanvicenteinformamisiones@gmail.com. Con nombre, fecha aproximada y tu autorización, lo sumamos a la investigación.

El video analizado

Tocá el ícono de pantalla completa en el reproductor para verlo a tamaño completo.

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ANEXO TÉCNICO — FICHA DE ANÁLISIS

Punto de observación
Punto de observación, mirando hacia Ruiz de Montoya.

1. Ubicación y equipo

Fecha y hora7 de septiembre de 2026, 21:07:05
Punto de observación27°01'47.9"S, 54°41'01.3"W (Dos de Mayo, Misiones)
Dirección de encuadreHacia 27°00'39.7"S, 54°43'42.8"W — Dos de Mayo → Ruiz de Montoya, zona del Salto Golondrina
CámaraSony A7 IV (ILCE-7M4), lente Sony FE 50mm F1.8
Grabación original4K UHD 3840×2160, 50p, HEVC/H.265 10-bit, S-Cinetone, Rec.709, ≈69 s

2. Metodología

Tracking cuadro por cuadro por centroide fotométrico (subpíxel), tomando a Venus como ancla fija, con apoyo conceptual en "Subpixel-Precise Tracking of Rigid Objects in Real-time" (Böttger, Ulrich y Steger, MVTec Software, 2018) para el cálculo de gradientes y la estrategia de búsqueda.

3. Resultados

Descomposición por canal de color y gradiente
Fig. 1. Venus y el punto cercano por canal de color y por gradiente (equivalente al análisis "térmico" en cuanto a mapa de intensidad, aunque sobre datos RGB). El borde de Venus es ancho y difuso por sobreexposición; el del punto cercano, compacto.
Perfil radial de brillo
Fig. 2. Venus cae a la mitad de su brillo a ≈5-6 px del centro; el punto vecino, a ≈1-2 px — el halo de Venus es 3-4 veces más ancho.
Deriva relativa
Fig. 3. Separación Venus–punto vecino en píxeles: deriva sostenida de ≈70 px en 2,2 segundos.
Comparación en tres momentos
Fig. 4. La escena en t=0s, t=9.6s y t=19.2s.

4. Hipótesis evaluadas

Avión / ISSDescartado — sin luces reglamentarias ni trayectoria lineal. Sobre EEUU en ese momento.
Satélite / basura espacialDescartado — posee aceleración y cambios de dirección
Ave / insectoDescartado — sin aleteo ni desenfoque
Estrella de fondo (Spica)Descartado — acompañó a Venus hasta el 3 de septiembre, actualmente está más abajo
Centella eléctrica / plasmaNo se puede confirmar ni descartar
Drone / aeronave no identificadaNo se puede descartar
Objeto no clasificado (UAP/OVNI)Categoría dada hasta confirmar identidad de los objetos
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