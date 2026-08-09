OVNIS en el Cielo de Dos de Mayo

La noche en que el cielo de Dos de Mayo dejó de tener explicación
En una fresca noche de septiembre se logró captar algo increíble y misterioso: luces moviéndose junto a Venus, en silencio total, haciendo cosas que ningún avión, satélite o ave podría hacer. Se revisó todo. Se descartó todo. Y lo que queda es, literalmente, un OVNI.
Por Daniel Orloff
Era una noche fresca, de cielo bien despejado, de esas que en Misiones invitan a mirar para arriba sin buscar nada en particular. La cámara apuntaba a Venus. Lo que quedó grabado, sin embargo, no fue una noche cualquiera: junto al planeta, moviéndose de un modo que no debería ser posible, aparecen otras tres luces (posiblemente más).
Se descartó todo lo de siempre, uno por uno. Avión: no hay luces de posición ni trayectoria recta. Ave o insecto: no hay aleteo ni desenfoque. Satélites, y puntualmente la Estación Espacial Internacional: se mueven en línea recta a velocidad constante, y estas luces aceleran, frenan y cambian de dirección, algo que ningún satélite puede hacer. Estrella de fondo: la primer candidata y la más cercana en ese lugar, Spica, pero no se queda quieta como una estrella tendría que quedarse.
Se hizo un estudio forense completo del video (el mismo tipo de análisis que se usa para rastrear objetos en cámaras de seguridad y en aplicaciones industriales de precisión mediante Inteligencia Artificial y con equipos propios) midiendo trayectorias, velocidades, cantidad de luces y altura probable. El detalle completo está más abajo con las imágenes del análisis.
No es la primera vez que corren versiones de este tipo entre vecinos de la zona, aunque hacía mucho que no se reportaban y nunca se había logrado un registro con esta calidad. Lo que más llama la atención es que casi siempre aparecen cerca de fuentes de agua. Acá hay arroyos, cavernas y zonas de monte que podrían conectar con el Acuífero Guaraní. Por el brillo que muestran, no descartaría que a corta distancia encandilen al punto de enceguecer, y el tamaño podría ser el de una camioneta. Y coincide, al menos en el patrón general, con parte del material que en los últimos años desclasificó el gobierno de Estados Unidos a través de su oficina AARO: objetos silenciosos, sin identificar, que ningún radar ni piloto logra explicar. Si son seres de plasma, drones militares, naves o centellas de electricidad, hoy no lo sabemos.
El video analizado
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ANEXO TÉCNICO — FICHA DE ANÁLISIS
1. Ubicación y equipo
|Fecha y hora
|7 de septiembre de 2026, 21:07:05
|Punto de observación
|27°01'47.9"S, 54°41'01.3"W (Dos de Mayo, Misiones)
|Dirección de encuadre
|Hacia 27°00'39.7"S, 54°43'42.8"W — Dos de Mayo → Ruiz de Montoya, zona del Salto Golondrina
|Cámara
|Sony A7 IV (ILCE-7M4), lente Sony FE 50mm F1.8
|Grabación original
|4K UHD 3840×2160, 50p, HEVC/H.265 10-bit, S-Cinetone, Rec.709, ≈69 s
2. Metodología
Tracking cuadro por cuadro por centroide fotométrico (subpíxel), tomando a Venus como ancla fija, con apoyo conceptual en "Subpixel-Precise Tracking of Rigid Objects in Real-time" (Böttger, Ulrich y Steger, MVTec Software, 2018) para el cálculo de gradientes y la estrategia de búsqueda.
3. Resultados
4. Hipótesis evaluadas
|Avión / ISS
|Descartado — sin luces reglamentarias ni trayectoria lineal. Sobre EEUU en ese momento.
|Satélite / basura espacial
|Descartado — posee aceleración y cambios de dirección
|Ave / insecto
|Descartado — sin aleteo ni desenfoque
|Estrella de fondo (Spica)
|Descartado — acompañó a Venus hasta el 3 de septiembre, actualmente está más abajo
|Centella eléctrica / plasma
|No se puede confirmar ni descartar
|Drone / aeronave no identificada
|No se puede descartar
|Objeto no clasificado (UAP/OVNI)
|Categoría dada hasta confirmar identidad de los objetos