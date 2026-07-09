Dos de Mayo: Siniestro Entre Dos Motos en Picada J. Pomar

La Policía continúa investigando un siniestro vial ocurrido el pasado 5 de septiembre en la zona de Picada J. Pomar, en Dos de Mayo, donde estuvieron involucradas dos motocicletas.









De acuerdo con las averiguaciones realizadas, una Yamaha XT 125 centímetros cúbicos habría despistado luego de ser impactada en su parte delantera por una motocicleta Honda XR 150L. Tras el hecho, el conductor de la Honda se habría retirado del lugar.





En el marco de la investigación, los efectivos lograron establecer que el segundo motociclista sería un adolescente de 17 años. Este domingo, alrededor de las 20:17, localizaron y secuestraron la Honda XR 150L presuntamente involucrada en el siniestro.





Asimismo, se confeccionó el acta de notificación correspondiente al menor, en el marco de una causa por “lesiones culposas en accidente de tránsito, dos hechos en concurso ideal”.