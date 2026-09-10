Recuperaron Herramientas Robadas y Detuvieron a un Joven en El Soberbio

Un hombre de 47 años denunció la sustracción de un quemador y una pala de corte, en un hecho ocurrido en el Barrio Chivilcoy de El Soberbio. La denuncia fue radicada este miércoles 9 de septiembre, alrededor de las 12:15.









A partir de la investigación, la Policía recuperó los elementos sustraídos y detuvo a un joven identificado como Cesar K., de 28 años, señalado como presunto autor del hurto. Por disposición del magistrado interviniente, fue notificado del motivo de su detención y quedó a disposición de la Justicia.