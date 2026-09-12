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Grave Choque Entre una Motocicleta y un Utilitario Dejó a un Joven en Riesgo de vida en Dos de Mayo

Un joven de 18 años resultó gravemente herido este sábado por la mañana tras un choque entre una motocicleta Honda CG 150 Titán y una Fiat Fiorino Fire, ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 962, en Dos de Mayo.



El siniestro se registró alrededor de las 6:40 y tuvo como protagonistas al motociclista, identificado como Enzo G., y a Jorge Leandro D.N., de 50 años, quien conducía el utilitario y resultó ileso. El joven fue asistido y trasladado para recibir atención médica, con un traumatismo grave de cráneo con sangrado y traumatismos de abdomen y pelvis. Permanecía con asistencia respiratoria y con riesgo de vida.

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