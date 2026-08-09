Despiste en la Ruta 20: Cuatro Personas Fueron Trasladadas al Hospital de San Pedro

Un automóvil Renault Sandero despistó este martes sobre la Ruta Provincial 20, en la localidad de San Pedro, y sus cuatro ocupantes fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.









El siniestro ocurrió por causas que son materia de investigación. El vehículo era conducido por un hombre de 53 años, quien viajaba acompañado por tres mujeres de 40, 55 y 70 años.





A raíz del despiste, los cuatro ocupantes fueron derivados al hospital para ser examinados y determinar el carácter de las lesiones sufridas.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera de San Pedro.