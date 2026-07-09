Un Incendio Destruyó una Vivienda en Dos de Mayo

El siniestro se registró alrededor de las 16 horas en el Loteo Franco Guerra y rápidamente las llamas consumieron el inmueble, de aproximadamente 10 por 8 metros, con techo de zinc.









Al momento del incendio, cinco personas se encontraban en el interior de la vivienda, pero afortunadamente todas lograron salir y resultaron ilesas.





Los bomberos trabajaron en el lugar para controlar el fuego. Hasta el momento se desconoce el origen del incendio y se continúan con las actuaciones para establecer cómo se inició el foco ígneo.