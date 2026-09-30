Aprehendieron a un Joven y Recuperaron Materiales de Construcción en Dos de Mayo

La Policía aprehendió a un joven de 19 años y recuperó una chapa de zinc, tras una denuncia por la sustracción de tres chapas de una vivienda del Barrio Bernardino Rivadavia, en Dos de Mayo.









El hecho fue denunciado durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 2, por un hombre de 31 años. Tras las averiguaciones realizadas, los efectivos localizaron y aprehendieron al joven señalado como presunto autor y secuestraron una de las chapas denunciadas. Tanto el detenido como el elemento recuperado quedaron a disposición del Juzgado interviniente.