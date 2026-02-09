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Dos de Mayo: un Motociclista Resultó Lesionado tras un Choque con un Automóvil

Un motociclista de 23 años resultó con lesiones leves tras protagonizar un siniestro vial con un automóvil, ocurrido este martes alrededor de las 18:50, en la intersección de las Calles Jorge Kemerer y Manuel Belgrano, en Dos de Mayo.



El hecho involucró a un Ford Ka, conducido por Marisa K., de 43 años, quien viajaba acompañada por un adolescente de 13 años, ambos ilesos, y una motocicleta Bajaj Rouser NS 125, al mando de Elexandro Jaciel G., de 23 años. El motociclista fue examinado y presentó traumatismo en el tobillo y la pierna derecha, con un tiempo probable de curación de 10 días.

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