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Detuvieron a un Hombre Acusado de Agredir a Golpes a su Pareja en San Pedro

Sergio Gustavo G. (32) fue detenido este sábado en el barrio San Francisco de San Pedro, acusado de agredir físicamente a su pareja, una mujer de 27 años. La intervención estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XIV.



El procedimiento se concretó alrededor de las 12:30, cuando una patrulla que realizaba tareas preventivas fue requerida por un hecho de violencia familiar.


Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la víctima, quien manifestó que su pareja la habría agredido con golpes de puño.


Ante esta situación, los efectivos localizaron a Sergio Gustavo G. (32) y procedieron a su detención preventiva. Posteriormente fue trasladado a sede policial, donde permanece alojado a disposición del magistrado interviniente.


La Policía continúa con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.

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