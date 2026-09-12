Reconocieron en la Legislatura Porteña a Empresario de Dos de Mayo por Ayuda Humanitaria a Ucrania

El empresario de Dos de Mayo Eduardo Goldfart fue reconocido este viernes por la Embajada de Ucrania en la Argentina y la Representación Central de Ucrania en el país, durante un acto realizado en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su acompañamiento y compromiso con el pueblo ucraniano durante los años de guerra.









El reconocimiento se produjo en el marco del 35.º aniversario de la restauración de la independencia de Ucrania y destacó especialmente la participación de Goldfart en el envío de más de 7.000 kilos de té misionero a Ucrania en 2022 por parte de Valmitran, como parte de una acción de ayuda humanitaria realizada junto a otras empresas de la zona. El cargamento, de 7.120 kilos, fue donado por las firmas Valvitran, Klimiuk, Kleñuk y Fontana 25 de Mayo y representó unos 3,5 millones de tazas de té.





Envío de té en 2022:





El diploma entregado este viernes señala el “permanente acompañamiento, solidaridad y compromiso con Ucrania y su pueblo”, especialmente durante los años de invasión y guerra. El acto contó además con la presencia del diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, junto a otros legisladores y representantes de la comunidad ucraniana.





El reconocimiento fue firmado por el embajador de Ucrania en la Argentina, Yurii Klymenko, y el presidente de la Representación Central Ucrania, Pedro Lylyk, y lleva fecha del 11 de septiembre de 2026.