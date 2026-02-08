Automóvil Despistó y Volcó sobre la Ruta Provincial 2 en El Soberbio

Un automóvil Fiat Siena despistó y volcó cerca de las 23:10 de este sábado sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 5, en la localidad de El Soberbio.









El vehículo era conducido por un hombre de 63 años, quien viajaba junto a su esposa, de 57. A pesar de la violencia del siniestro, ambos ocupantes resultaron con lesiones menores.





En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones de rigor para determinar las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco del automóvil.