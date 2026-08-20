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Un Motociclista Resultó Lesionado tras Chocar con un Auto en San Vicente

Un motociclista de 42 años resultó lesionado, aunque posteriormente fue dado de alta, tras protagonizar un siniestro vial con un automóvil en San Vicente.



El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 14:12, sobre la Avenida Libertador al 282, donde colisionaron un Renault Logan, conducido por Diego D., de 36 años, quien resultó ileso, y una motocicleta Zanella de 150 cilindradas, al mando de C. Elías, de 42 años.


El motociclista presentó politraumatismo en la muñeca derecha, con un tiempo probable de curación de diez días. La alcoholemia realizada a ambos conductores dio resultado negativo.

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