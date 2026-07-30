Buscan a un Joven Desaparecido tras el Hundimiento de una Embarcación en El Soberbio

Un operativo de búsqueda se lleva adelante en la zona de Colonia Puerto Paraíso, en El Soberbio, para dar con el paradero de Nicolás Gustavo Joaquín H., de 27 años, quien desapareció este jueves por la tarde luego del vuelco y hundimiento de una embarcación mientras pescaba junto a otro hombre.









Según el relato del acompañante, de 44 años, el hecho ocurrió alrededor de las 14 en un sector del río Uruguay conocido como El Tigriño. Por causas que son materia de investigación, el bote de aluminio perdió estabilidad, ambos ocupantes cayeron al agua y la embarcación terminó hundiéndose.





El hombre logró nadar hasta la costa y, tras atravesar una zona de monte, pidió ayuda. Sin embargo, indicó que perdió de vista al joven, quien permanece desaparecido desde ese momento.





Tras la denuncia, la Policía de Misiones desplegó un operativo de búsqueda en el lugar con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, delegación El Soberbio, que trabaja en las tareas de rastrillaje para intentar localizar al joven.