San Pedro: Allanaron ACTIM por una Presunta Estafa que habría Perjudicado a unos 30 Productores

La Justicia realizó allanamientos en la sede de la Cooperativa ACTIM y en una vivienda de San Pedro, en el marco de una investigación por una presunta estafa que habría afectado a cerca de 30 productores y cuyo perjuicio económico superaría los 30 millones de pesos.









Los procedimientos fueron encabezados por personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas del Ministerio Público de Misiones, con la presencia del juez de Instrucción Ariel Belda. Durante los operativos se secuestraron computadoras, dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento para preservar evidencia digital que será sometida a pericias forenses.





Según la investigación, un empleado de la cooperativa, identificado por sus iniciales N. B., habría confeccionado Volantes Electrónicos de Pago, o VEP, apócrifos, simulando obligaciones tributarias ante ARCA, con los que cobraba importantes sumas de dinero a los productores. Además, se allanó el domicilio de una presunta cómplice, donde también se incautaron elementos de interés para la causa.





El principal sospechoso permanece detenido a disposición del Juzgado de Instrucción de San Pedro, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra y establecer si hubo otras personas involucradas.