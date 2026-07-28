Tres Personas Resultaron con Lesiones Leves tras un Choque entre un Automóvil y una Motocicleta en San Vicente

Tres personas sufrieron lesiones leves este lunes por la mañana como consecuencia de un siniestro vial ocurrido alrededor de las 7:35 sobre la Ruta Provincial 13, en la intersección con Calle Roldán, en San Vicente.









De acuerdo con el informe policial, un Chevrolet Prisma conducido por Juan Carlos D., de 51 años, quien resultó ileso y dio negativo al test de alcoholemia, colisionó con una motocicleta Motomel S2.





En el rodado menor se desplazaban Juan F., de 28 años, junto a su pareja, Fabiana T., de 18, y el hijo de ambos, Yonatan F., de 3 años. Los tres presentaron escoriaciones en miembros superiores e inferiores.





Tras ser asistidos por personal médico, se determinó que las lesiones demandarán entre tres y cinco días de curación. Luego de recibir atención en el centro de salud, los tres fueron dados de alta.