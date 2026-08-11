Un Motociclista Murió y otro Resultó Gravemente Herido tras un Choque en San Vicente

Un joven de 18 años resultó gravemente herido y su acompañante, de 27, falleció en un siniestro vial ocurrido este domingo, cerca de las 15:25, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en San Vicente. El fallecido fue identificado como Anderson Ismael Dos Santos y su acompañante Cristian N. La camioneta era conducida por Yonatan David F., de 39 años, quien resultó ileso.









El hecho ocurrió en el mismo cruce que hace casi 2 meses atrás. El conductor de la motocicleta sufrió traumatismo de cráneo con hematoma cerebral, fractura de fémur izquierdo y lesiones abdominales, por lo que permanece internado en el hospital local, con un tiempo de curación estimado en 60 días. En tanto, su acompañante murió en el lugar como consecuencia de múltiples traumatismos, fracturas costales y lesiones internas. Los controles de alcoholemia dieron resultado negativo. Por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el sepelio.