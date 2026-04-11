Robó Herramientas y Materiales de dos Viviendas en Dos de Mayo, los Vendió y Terminó Detenido

Un joven de 21 años fue detenido en Dos de Mayo, acusado de cometer dos hurtos en viviendas del barrio Tealera. La investigación permitió identificarlo y recuperar parte de los elementos sustraídos, que habían sido vendidos.









Las denuncias fueron realizadas por dos vecinos de 32 y 38 años, quienes advirtieron la desaparición de herramientas, materiales de construcción, pinturas, rodillos, calzados y hasta dos pollos. Tras las averiguaciones, efectivos de la Comisaría Primera detuvieron a Richard Alejandro P. y secuestraron una amoladora, dos palas, un balde de albañilería, cuatro fratachos y varios elementos de pintura. El joven quedó a disposición de la Justicia.