Detuvieron al Presunto nexo Argentino de los cinco Brasileños armados en El Soberbio

La Policía de Misiones detuvo a un argentino de 30 años, identificado como Fabián Marcelo C., alias “Chelo”, señalado como presunto nexo local de los cinco brasileños que habían sido detenidos días atrás en El Soberbio. El hombre había logrado escapar durante el primer operativo y fue capturado el viernes por la noche, luego de varias horas de vigilancia.









Este sábado 7 de noviembre, por orden del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente, los investigadores allanaron su vivienda y secuestraron un revólver calibre 32 con la numeración borrada, municiones de distintos calibres, un cargador de 9 milímetros, una culata adaptadora para escopeta y tres pasamontañas. También incautaron teléfonos celulares, dinero en pesos y moneda extranjera, tarjetas bancarias, un pendrive y una caja de un inhibidor de señal.





La investigación se inició tras un procedimiento en Colonia Capín Largo, sobre la Ruta Provincial 2, donde efectivos de la Unidad Regional VIII detuvieron a cinco ciudadanos brasileños que intentaron escapar hacia una zona de monte. En aquella oportunidad, secuestraron dos escopetas calibre 12/70, una pistola 9 milímetros y una motocicleta Honda XR 190 con pedido de secuestro por robo en Buenos Aires.





A partir de las averiguaciones, los investigadores identificaron a “Chelo” como la persona que habría facilitado alojamiento y contactos al grupo en la zona fronteriza. Entre los elementos encontrados en su vivienda también había pertenencias de uno de los brasileños detenidos, consideradas de interés para la causa.





Con los seis sospechosos detenidos, la Policía continúa intercambiando información con las fuerzas de seguridad de Brasil para establecer posibles antecedentes y vinculaciones con robos de automotores y otros delitos contra la propiedad. La Justicia busca determinar si el grupo ingresó al país con intenciones de cometer hechos delictivos en territorio misionero.